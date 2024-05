Calcio femminile - le convocate dell’Italia per le qualificazioni agli Europei 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) L'Italia sarà impegnata in una doppia sfida di qualificazionedi: trasferta venerdì 31 maggio alle ore 18.00 ad Oslo, match in casa martedì 4 giugno a Ferrara alle ore 18.15. In entrambi i casi l'avversaria delle azzurre sarà la Norvegia. Il CT Andrea Soncin ha diramato le 33per questo doppio impegno: dopo due giornate la classifica del Gruppo 1 della Lega A vede quattro squadre a quota 3 punti. Con azzurre e norvegesi ci sono Paesi Bassi e Finlandia: le azzurre hanno battuto le neerlandesi in casa e poi hanno perso contro le finlandesi in trasferta. Tra le 33 calciatricici sono Michela Catena, Benedetta Glionna, Maria Luisa Filangeri ed Annamaria Serturini, mentre spicca il rientro dall'infortunio di Matilde Pavan. Nei 16 precedenti con la Norvegia il bilancio è fortemente negativo: 2 vittorie, 2 pareggi e 12 sconfitte. LEPortieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona); Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus); Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Inter), Cecilia Prugna (Sassuolo), Emma Severini (Fiorentina); Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).