Bruno Fernandes dice al Manchester United | migliora o me ne vado

(Di venerdì 24 maggio 2024) 2024-05-24 12:30:01 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il capitano delinsiste di essere felice all’Old Trafford ma vuole che le sue “aspettative corrispondano a quelle del club”. Il centrocampista delloè sotto contratto fino al 2026, ma è stato annunciato un trasferimento in estate dopo un’altra deludente stagione di Premier League terminata con un ottavo posto. Gli uomini di Erik ten Hag possono ancora entrare in Europa vincendo la finale di FA Cup di domani contro ilCity, maha lasciato intendere che potrebbe non essere sufficiente per mantenerlo nel club. In un lungo articolo in prima persona su The Players’ Tribune, il nazionale portoghese ha dichiarato: “Dopo questa stagione difficile, è mia responsabilità dare di più. Inizia con me. E si comincia domani. Dobbiamo dare tutto in quest’ultima partita contro il City e dobbiamo andare avanti.