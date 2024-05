Bloodshot | dal cast al fumetto - tutte le curiosità sul film con Vin Diesel

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’attore Vinè universalmente noto per la saga di Fast & Furious, che lo ha reso una celebrità nonché uno dei grandi interpreti del cinema d’azione. Nel corso della sua carriera, però, questi si è distinto anche per altrie ruoli, alcuni dei quali altrettanto famosi e apprezzati. Dalla Pitch Black fino a The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe. Recentemente, un altro affascinantedi questo genere in cuiha recitato, a cui si aggiunge l’argomento supereroi, è, diretto nel 2020 da Dave Wilson. Scritto da Jeff Wadlow e Eric Heisserer, ilè, come spesso avviene per le storie di supereroi, tratto da unomonimo, ideato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton e pubblicato dalla Valiant Comics. Quest’ultima, fondata nel 1989 ha negli anni costruito una ricca libreria di personaggi, con l’intento di farli poi uscire dalla carta stampata per poter diventare anche protagonisti dio serie televisive.