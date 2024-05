Biasin | Lautaro Martinez sa bene i limiti dell’Inter Ecco l’errore di Marotta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 24 maggio 2024) Fabrizio, in collegamento con Cronache di Spogliatoio, ha parlato del futuro di. Il capitanosta trattando il rinnovo di contratto con i nerazzurri: ma non si riesce a trovare l’accordo definitivo. CHIAREZZA – Il noto giornalista interista, Fabrizio, nel corsovista a Cronache di Spogliatoio, ha parlato del futuro diche sta lavorando al rinnovo con l’Inter. Queste le sue parole: «? Il suo agente ha detto ‘noi non abbiamo mai ascoltato altre offerte perché l’obiettivo è rimanere’. Io dico che in Serie A non può esistere un giocatore che abbia un ingaggio da 10 milioni. L’Inter può fare uno sforzo offrendogli magari nove più bonus, l’Inter non può superare i 10.e Camano sanno questo: l’incontro della settimana prossima è cruciale. Se chiedono ancora oltre dieci milioni è un problema.e Ausilio in questi anni hanno sbagliato solo una cosa: Milan Skriniar e non vogliono ripeterlo».