Berlinguer - Miel - Lucarelli e Capossela ospiti di Sommi ad Accordi&Disaccordi il 25 maggio alle 21 15 su Nove Con Travaglio e Scanzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’attualità torna protagonista sulcon la nuova puntata del talk di approfondimento “ACCORDI&DISACCORDI”, condotto da Luca. Sabato 2521:25 sarannoBianca, Paoloi e Selvaggia. All’interno del dibattito, spazio per una conversazione con il cantautore Vinicio. Tra i temi della discussione le imminenti elezioni europee, che si svolgeranno in un clima di grande conflittualità per le notizie che giungono sia dal Medio Oriente, con la richiesta di mandato di cattura internazionale per i capi di Hamas e per il premier israeliano Netanyahu e il ministro della Difesa Gallant, sia dal fronte ucraino, con l’apertura da parte di Putin a un negoziato sulla base della bozza di Istanbul del 2022. Come sempre, per analizzare i fatti più importanti della settimana, saranno presenti il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andrea