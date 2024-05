Bergamo - presentati i lavori di riqualificazione di un appartamento per persone fragili finanziato dal Pnrr

L’OPERA. Sarà realizzata una nuova linea per 80mila abitanti. Impianto tecnologico e a basso impatto. In Regione la delibera per il via libera al finanziamento. Uniacque ci mette altri 15 milioni di euro: «Gara già in corso». ecodibergamo

Pichetto, biometano utile per ridurre dipendenza energetica - Pichetto, biometano utile per ridurre dipendenza energetica - (ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Nel processo di diversificazione delle fonti di energia svolge un ruolo strategico la produzione di biogas e biometano. Una maggiore diffusione degli impianti potrà contribuir ... ecodibergamo

Bergamo, nuovi seggi per 22mila cittadini: in consegna i tagliandi adesivi - bergamo, nuovi seggi per 22mila cittadini: in consegna i tagliandi adesivi - ELEZIONI. Il cambio di sede deciso dal Comune per i lavori in alcune scuole e per non intralciare l’attività scolastica: ecco le novità, dai Cte alla Social Domus. Messi comunali, agenti della Polizia ... ecodibergamo

Pa, Comuni capoluogo più digitali, meno gap nord-sud - Pa, Comuni capoluogo più digitali, meno gap nord-sud - (ANSA) - ROMA, 22 MAG - Aumentano i livelli di maturità digitale dei Comuni capoluogo, si riduce il gap nord-sud e tra grandi e piccole città, mentre per la prima volta non emergono amministrazioni co ... tuttosport