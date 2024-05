Bellini tra i tifosi a Dublino | Che bello vederli con la mia maglia La coppa da capitano? Un sogno - ma felice del mio percorso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 24 maggio 2024) Per le vie del centro di, nella fan zone dedicata ainerazzurri e sulle tribune dell’Aviva Stadium non è stato raro vedere le maglie con il numero 6 e il nomestampato sulla schiena, lo stesso che qualche supporter ha srotolato fiero su una sciarpa. Un, una bandiera che chi ha vissuto l’Atalanta anche in tempi in cui gli obiettivi erano la permanenza in Serie A o al massimo il raggiungimento della parte sinistra della classifica porta ancora nel cuore. In mezzo a loro, nella storica serata sotto il cielo d’Irlanda, c’era anche lui, Gianpaoloda Sarnico: non è voluto mancare, così come non ha mancato l’appuntamento di mercoledì scorso, nella sfortunata finale diItalia contro la Juventus. “Due esperienze meravigliose, al di là del risultato – racconta– Le ho vissute entrambe tra i, soffrendo insieme a loro. Chiaro cherimarrà indelebile, ma anche Roma merita di restare nella storia dell’Atalanta perché è stato comunque un traguardo importante”.