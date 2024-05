Beetlejuice Beetlejuice | i poster dei protagonisti del film

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo il lancio del nuovo trailer ufficiale,è tornato protagonista in rete grazie al rilascio dei characters. Gli otto(li trovate nella galleria fotografica in fondo alla pagina) riguardano iprincipali delWarner Bros, tra vecchie conoscenze e new entries. Fanno parte dei ritratti promozionali i personaggi interpretati da Michael Keaton, Catherine O’Hara, Winona Ryder, Jenna Ortega, Justin Theroux, Willem Dafoe, Monica Bellucci ed il “chiaccherone” già noto dal primoBob. Tim Burton è tornato in cabina di regia. La prima bozza della sceneggiatura diè stata firmata da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg (qui anche in cabina di produzione), mentre Mike Vukadinovich ha scritto l’ultima versione. Le musiche saranno ancora di Denny Elfman. Tra i produttori anche Brad Pitt con la sua Plan B. La produzione è partita all’inizio di maggio.