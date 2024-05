Basket B Nazionale Play off - gara3 | Jesi perde con Livorno 69-72 e chiude la stagione

Si è giunti all’ultimo atto della post season della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile: tra mercoledì 22 e mercoledì 29 maggio (in caso di arrivo alla bella) verranno emessi gli ultimi verdetti della stagione. Nella finale play-off Pro Recco e Savona si giocheranno lo Scudetto in un derby ligure che da tempo mancava nella sfida decisiva per il tricolore, mentre nel duello per il terzo posto tra Brescia ed Ortigia verrà messo in palio l’ultimo posto in Champions League.

