Auto blu per fini privati - Miccichè | La lascio Il gatto? Lo rifarei

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si è svolto oggi, davanti al gip di Palermo, l'interrogatorio di garanzia dell'ex presidente dell'Ars, Gianfranco, indagato con l'accusa di peculato e truffa in concorso, oltre che del suo autista Maurizio Messina, accusato di truffa. Al parlamentare siciliano i pm hanno contestato l'utilizzo illegittimo dell'blu, impiegata, stando a quanto emerso dalle indagini, per. E anche di aver confermato missioni di servizio, mai svolte, dell'autista che avrebbe incassato così indennità non dovute. Tutti e due hanno risposto al gip. Il deputato regionale avrebbe, secondo quanto trapelato, parzialmente ammesso alcune condotte contestategli dai magistrati. Ail gip ha, tra l'altro,. imposto il divieto di dimora a Cefalù mentre all'autista l'obbligo di dimora a Palermo e Monreale. Intanto l'avvocato Grazia Volo, che difende Gianfranco, ha chiesto proprio la revoca della misura del divieto di dimora disposta dal gip.

(Adnkronos) – Divieto di dimora a Cefalù (Palermo) per l'ex presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, oggi deputato regionale del Gruppo Misto, per avere usato l'auto blu in maniera irregolare. E' la misura cautelare a cui è stato sottoposto il politico a cui sono stati sequestrati anche 12mila euro. periodicodaily

AGI - L'ex presidente dell'Ars Gianfranco Micciche' e' indagato per peculato, truffa aggravata ai danni dell'Assemblea regionale siciliana e false attestazioni sulla presenz ain servizio di un dipendente pubblico. Per questa ragione il gip di Palermo, accogliendo le richieste della procura della Repubblica guidata da Maurizio De Lucia, ha emesso un'ordinanza per misure cautelari a carico dell'ex presidente dell'Ars e attuale deputato regionale che prevede il divieto di dimora nel Comune di Cefalu'. agi

Nell’auto blu avrebbe viaggiato un po’ di tutto: dai sacchi della spesa al pesce, dal cibo già pronto fino al gatto, portato dal veterinario. Chilometri percorsi da Palermo a Cefalù […] The post Miccichè indagato per peculato e truffa first appeared on il manifesto. ilmanifesto

Gianfranco Miccichè interrogato dal gip: 'Il gatto in auto blu Stava malissimo, lo rifarei' - Gianfranco Miccichè è stato interrogato venerdì dal gip di Palermo nell'ambito dell' inchiesta in cui è indagato per peculato , truffa e false attestazioni per l'uso dell'auto assegnata dall' Assemblea regionale ... ilfattoquotidiano

Miccichè: "L'auto blu per il gatto Stava malissimo ed è morto" - Lo ha detto all'Adnkronos Gianfranco Miccichè dopo essere stato interrogato dal gip nell'ambito dell'inchiesta per peculato e truffa in concorso, insieme con il suo autista Maurizio Messina, accusato ... adnkronos