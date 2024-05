Aumenti pensioni giugno 2024 - ecco a quanto ammontano e quando è previsto il pagamento

Quando chiudono le scuole a giugno 2024? Le lezioni prima delle vacanze estive termineranno tra meno di un mese e per alcuni istituti la chiusura sarà anticipata per via delle elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno. fanpage

C’è tempo fino alle 23.59 del 10 giugno per presentare la domanda per l’inserimento delle Graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024-2026. L'articolo Graduatorie GPS 2024: esami singoli, servizio fino al 10 giugno, riserva. orizzontescuola

Oroscopo Cinese: le previsioni della prossima settimana dal 27 Maggio al 2 Giugno 2024 per tutti i segni dello zodiaco. Topo Questa settimana si presenta come un periodo di grande energia e opportunità per i nati sotto il segno del Topo. gazzettadelsud

Paramount Plus, le uscite di giugno 2024: doppio spin-off di Jersey Shore e appuntamento speciale con South Park - Paramount Plus, le uscite di giugno 2024: doppio spin-off di Jersey Shore e appuntamento speciale con South Park - Scopriamo tutti i titoli in arrivo a giugno nel vasto catalogo di Paramount Plus. Dalle serie tv attesissime come Mayor of Kingstown e Transformers: EarthSpark ... libero

Torna la festa di Monticelli. Il 2 giugno il clou con ’La Rua’ - Torna la festa di Monticelli. Il 2 giugno il clou con ’La Rua’ - Torna l’appuntamento, ormai atteso da tutta la città: la Festa di Monticelli giunta alla XLIII edizione, organizzata dalle due parrocchie del quartiere alla periferia di Ascoli (Ss. Simone e Giuda e S ... ilrestodelcarlino

DOVE è il futuro: il numero speciale di giugno è in edicola. Ecco l’editoriale - DOVE è il futuro: il numero speciale di giugno è in edicola. Ecco l’editoriale - Venerdì 24 maggio arriva in edicola l'ultimo numero del nostro travel magazine. DOVE si rinnova con un nuovo progetto grafico. viaggi.corriere