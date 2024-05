Atletica - le staffette azzurre in raduno allo stadio dei Marmi | da lunedì al lavoro verso gli Europei

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un nuovo, ancora nella cornice dellodei, l’ultimo prima deglidi Roma. Gli staffettisti azzurri da27 a venerdì 31 maggio si alleneranno al Foro Italico (dale 4×100, da martedì le 4×400), per preparare la rassegna continentale in casa. Due gli assenti di lusso: Marcell Jacobs, visti gli impegni sui 100 metri di Ostrava e Oslo, e Chituru Ali, che in pieno accordo con la direzione tecnica, per tutelare il suo percorso individuale in questa fase della stagione, non prenderà parte al. Per il resto occhi puntati sugli altri protagonisti che nel primo appuntamento clou di questi mesi, le World Relays di Nassau, hanno blindato la qualificazione olimpica di 4su 5. La 4×400 mista, infatti, oltre all’obiettivo europeo ha nel mirino la qualificazione ai Giochi di Parigi. CONVOCATI 4×100 uomini: Samuele Ceccarelli (Fiamme Oro), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Andrea Federici (Atl.

Azzurri a Coverciano per gli Europei, chi sono i convocati - Il Ct Luciano Spalletti che giovedi' 6 giugno diramera' la lista degli Azzurri che prenderanno parte al Campionato Europeo ha convocato 30 calciatori per il raduno: prima chiamata in Nazionale per il ... askanews

Calafiori e Fagioli nella lista dei 30 per Euro2024 - Prima della partenza per la Germania, fissata per lunedì 10 giugno, la Nazionale disputerà due test ... I convocati per il raduno: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (... ildenaro