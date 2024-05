Atlas - la recensione | Jenny from the Space

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 24 maggio 2024) Il film:, 2024. Regia: Brad Peyton. Cast: Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Mark Strong. Genere: sci-fi, azione, thriller. Durata: 118 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix, in lingua originale. Trama: Un analista dei servizi segreti è bloccato su un pianeta lontano e deve imparare a usare un’armatura robotica di tipo militare per sopravvivere. A chi è consigliato? A chi è interessato al genere sci-fi e non pretende storyline particolarmente innovative, con personaggi discreti e una superstar a guidare il tutto. Questo venerdì, Netflix punta a un nuovo blockbuster con Jennifer Lopez, portando l’attrice in luoghi remoti per salvare l’umanità. Con l’intelligenza artificiale al centro di numerosi dibattiti, argomento su cui Hollywood sta cercando sempre più di capitalizzare, Netflix ha deciso di unire questo tema con una delle sue star più redditizie, Jennifer Lopez, nel film di fantascienza, da oggi disponibile nel catalogo.