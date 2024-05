Arriva il salva Borsa per il mercato dei capitali italiano

Gli azionisti della Spac Dwac danno il via libera alla business combination: un salvagente per il candidato presidente dopo la multa da 464 milioni di dollari. ilsole24ore

Il salva-casa in cdm, gli ultimi ritocchi al decreto - Il salva-casa in cdm, gli ultimi ritocchi al decreto - Approda in cdm il decreto salva-casa del vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo le ultime limature, come l'inclusione di tende e pompe di calore tra le misure. ansa

Decreto «salva casa»: per soppalchi, verande e tramezzi la sanatoria sarà più facile, le nuove regole - Decreto «salva casa»: per soppalchi, verande e tramezzi la sanatoria sarà più facile, le nuove regole - Il provvedimento approderà in Cdm questa settimana. Salvini: «Se uno ha 8 metri quadri di cameretta fatta dal nonno 30 anni fa è giusto che possa andare in comune: paghi e torni proprietario serenamen ... corriere

Reti in Borsa: si salva (di un soffio) solo Finecobank - Reti in borsa: si salva (di un soffio) solo Finecobank - Nella seduta di ieri tra i big del risparmio gestito quotati a Piazza Affari solo Finecobank ha chiuso in rialzo, benchè risicato (+0,07%). Nel dettaglio, Azimut ha lasciato sul campo l’1,19%, Banca ... bluerating