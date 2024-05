Apocalypse Now | il film con Marlon Brando è ispirato ad una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 24 maggio 2024) Diretto nel 1979 da Francis Ford Coppola,Now si è imposto negli anni come uno deipiù ambiziosi e importanti delladel cinema. Sebbene le recensioni iniziali fossero contrastanti, ilè oggi considerato una pietra miliare del genere bellico e delle opere dedicate al dramma della guerra. Un vero e proprio horror che offre un ritratto sconvolgente dello straziante impatto psicologico della guerra. È però unricordato per i suoi noti problemi produttivi, con le riprese nelle filippine che dalle iniziali 14 settimane previste si protrassero per oltre un anno e mezzo. Un progetto che quasi costò la vita a Coppola, che non si risparmiò nel ricercare un realismo scioccante, avvalendosi di ricostruzioni ed effetti speciali pratici estremamente complessi. Liberamente tratto di Cuore di tenebra, il racconto dello scrittore Joseph Conrad,Now è dunque unormai parte della leggenda, su cui si sono scritte innumerevoli pagine dedicate ai suoi significati più profondi, alle tante curiosità che hanno circondato la produzione e al suo lascito nelladel cinema e nell’immaginario culturale in generale.