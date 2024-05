Antonucci eletto governatore Domenica si inaugura un mezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lucaè il nuovodella Misericordia di Seravezza. Il magistrato fresco di elezioni si è infatti espresso su chi guiderà l’Arciconfraternita dopo la lunga gestione di Piergiorgio Salvatori che all’ultima tornatarale ha voluto farsi da parte "per dar spazio a nuove energie" come aveva confidato. Eera proprio il nome più papabile per proseguire il percorso di crescita della realtà associativa che è pronta a festeggiare col botto.infatti l’Arciconfraternita inaugurerà una nuova ambulanza per l’emergenza-urgenza. La giornata avrà inizio alle 10 con il saluto del nuovo magistrato alla sala Fontana che vrà l’opportunità così di ’debuttare’ ufficialmente, alle 11 la Messa alla chiesa della Misericordia celebrata dal correttore don Luca Volpi e alle 12 la benedizione del nuovoacquistato grazie alla donazione di un benefattore. Alle 12,30 partirà il corteo e seguirà poi il pranzo sociale nella piazza della Misericordia con la collaborazione della Pro Loco.