Alla scoperta di Galatea Bellugi - l' attrice italo-francese nei cinema con Chien de la casse e Il gusto delle cose - e con un piano B già pronto | fare l' ambasciatrice

(Di venerdì 24 maggio 2024) Non lascia nulla al caso. Lo si vede dalle scelte professionali che hanno modellato la sua carriera. Ce ne accorgiamo con la cura che usa nel cercare la parola giusta.racchiude in sé tanti mondi. Tante lingue, tante culture. Ce ne ha dato un esempio solo qualche settimana fa nel film Gloria! di Margherita Vicario. L’ultima trasformazione l’ha portata nella desolata provincia. Elemento disgregante nell’amicizia tra due ragazzi in Chein de la. Che arriva nei nostridopo il trionfo casalingo. Il titolo è rimasto identico. «Forse perché è un’espressionedifficile da tradurre. Indica qualcosa, o meglio qualcuno, da buttare via, da scartare», ci dice. Il grande successo di “de la” Opera prima scritta e diretta da Jean-Baptiste Durand,de laracconta la storia di Dog e Mirales, due inseparabili amici d’infanzia che vivono in un piccolo villaggio del Sud della Francia.

