Alien³ | il regista originale rivela i piani abbandonati per scatenare gli Xenomorfi sulla Terra

(Di venerdì 24 maggio 2024) Diretto da David Fincher,uscì nel 1992 e fu considerato una grande delusione dopo i grandi Alien e Aliens – Scontro finale. Tuttavia, nel tempo il film si è guadagnato una fedele schiera di fan e molti lo definiscono un classico sottovalutato. La storia segue Ellen Ripley (Sigourney Weaver), che si schianta su Fiorina 161, un desolato pianeta prigione. I suoi compagni, Newt e Hicks, muoiono nell’incidente, mentre uno Xenomorfo è sopravvissuto allo schianto. I prigionieri e le guardie, privi di armi avanzate, si trovano dunque a dover combattere la creatura con risorse limitate. Le cose si fanno davvero strane durante l’atto finale, con l’introduzione di un ibrido umano/Xenomorfo, e ildel film – Renny Harlin (anche autore di Cliffhanger – L’ultima sfida e The Strangers: Capitolo 1) – ha ora condiviso come il suo approccio adsarebbe stato diverso in un’intervista con Slash Film.

