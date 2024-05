(Di venerdì 24 maggio 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 24 maggio 2024 – Arte, gastronomia e musica. Ma soprattutto artigianalità. Inizia stasera la, Montelupo Fiorentino. Fino a domenica, un weekend di appuntamenti nella piazza intitolata alla memoria di un pilastrocomunità, il maestroio Francesco Bitossi. L’2024 “Le mani pensanti” si aprirà alle 17,30 con canzoni, filastrocche e contributi artistici in omaggio aii da parte dei piccoliscuola dell’infanzia e primaria Santa Teresa del Bambino Gesù. Dalle 19, dopo il taglio del nastro, il VIII raduno mountain bike organizzato da Free Bike Montelupo. Spazio a sport, cibo e solidarietà. Alle 20,30 c’è la cena delio con la cucina del comitato di, e si va avanti alle 21 con i tornianti all’opera: i maestri saranno a disposizione dei curiosi per svelare i segretimanipolazione dell’argilla raccontando storia e tradizione di uno dei mestieri più antichi che ci sia.

Il 22/o Ischia global Film & Music festival, in programma dal 7 al 14 luglio, sarà dedicato alla produttrice Marina Cicogna. Sarà dedicato alla leggendaria produttrice Marina Cicogna il 22/o Ischia global Film & Music festival, in programma dal 7 al 14 luglio. 2anews

Al via la 22esima edizione della Festa della Terracotta a Samminiatello - Al via la 22esima edizione della Festa della Terracotta a Samminiatello - Montelupo Fiorentino (Firenze), 24 maggio 2024 – Arte, gastronomia e musica. Ma soprattutto artigianalità. Inizia stasera la 22esima edizione della Festa della Terracotta a Samminiatello, Montelupo Fi ... lanazione

Cronisti in classe: la festa. Il giorno della premiazione - Cronisti in classe: la festa. Il giorno della premiazione - Stamani al teatro Verdi di Montecatini la conclusione della sfida della Nazione. Oltre trecento gli studenti coinvolti e sette istituti della nostra provincia . lanazione

Il Woodward Academy Tour Choir in concerto in Santa Maria Corteorlandini - Il Woodward Academy Tour Choir in concerto in Santa Maria Corteorlandini - Nuovo concerto de Il Baluardo che torna in scena sabato (25 maggio) alle 21 nella bella Santa Maria Corteorlandini. Sarà accolto il Woodward Academy Tour Choir che proviene dalla città di Atlanta in G ... luccaindiretta