Al Santuario diocesano S Maria delle Grazie e San Gennaro di Trecase la Serenata a Maria

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sabato 25 maggio 2024 alle ore 19,30 nel“S.e San” in Piazza San, si tiene l’iniziativa ““. L’evento, che rientra nell’ambitoiniziative promosse per il meseno da don Antonio Ascione, parroco del“S.e San, è promosso dall’associazione culturale Prometeo in collaborazione con le associazioni: Ce.P.S.A.V. e Ganesh, e il Patrocinio morale di: Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani Campania, Ordine dei Giornalisti Campania, UCID Napoli e Campania e UCSI Campania. “” è un momento di devozione alla Madonna con musiche e parole, accomunando artisti e fedeli, in una preghiera corale per invocare la Vergine, Madre della divina grazia con la partecipazione di Francesco Borrelli, Teresa Borriello, Ettore Delfrate, Simone Pagano.