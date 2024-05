Aggiornamento graduatorie terza fascia ATA - nessun punteggio per la certificazione di alfabetizzazione digitale | punti in meno a chi già l’aveva inserita?

(Di venerdì 24 maggio 2024) Lainternazionale di(CIAD) diventa requisito di accesso alleATA di. In base al bando di, il dm 89/2024,viene dato agli aspiranti per questo titolo, mentre le altre certificazioni informatiche vengono valutate con 0.25per tutti. L'articolo . .

Graduatorie GPS per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26: l'Ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024 indica le procedure da seguire per nuovo inserimento oppure aggiornamento. Possibile anche cambiare provincia rispetto alla scelta effettuata nel 2022. orizzontescuola

Aggiornamento GPS 2024/26, come sostituire il titolo d’accesso con uno che dà più punteggio. GUIDA PER IMMAGINI - aggiornamento GPS 2024/26, come sostituire il titolo d’accesso con uno che dà più punteggio. GUIDA PER IMMAGINI - aggiornamento GPS 2024/2026: sostituzione del titolo d'accesso, nel caso in cui sia più conveniente. Come fare. orizzontescuola

Un docente riammesso in graduatoria - Un docente riammesso in graduatoria - La Flc-Cgil di Pistoia annuncia che il giudice del lavoro ha accolto il ricorso di un docente depennato dalla graduatoria delle supplenze per titolo non riconosciuto, sottolineando l'importanza della ... lanazione

Scuola, Murelli (Lega): bene nuovo bando graduatoria per personale ata terza fascia - Scuola, Murelli (Lega): bene nuovo bando graduatoria per personale ata terza fascia - Roma, 23 mag - "Il ministro ci ha confermato di aver appena firmato il decreto, che è in pubblicazione, in base al quale il personale Ata di terza fascia potrà usufruire dal 28 maggio fino al 28 giugn ... 9colonne