Affari Tuoi - concorrente rifiuta tutte le offerte del Dottore e torna a casa con 500 Euro VIDEO

News tv. “Affari tuoi”, finisce male per la coppia di concorrenti: è bufera sui social – La puntata in onda ieri, 23 maggio 2024, di Affari Tuoi, il seguitissimo programma di Rai 1 condotto da Amadeus, ha fatto letteralmente scatenare il pubblico. tvzap

In una tv generalista dove non cambia nulla, dicono, ci saranno invece grandi novità. Da una parte Affari Tuoi, vero e proprio fenomeno di ascolti della stagione, dall’altra Soliti Ignoti. Qualcuno dirà che i programmi sono sempre gli stessi, eppure Affari Tuoi ha cambiato pelle ad ogni cambio di conduttore. bubinoblog

Affari Tuoi, Marco e Danila rifiutano 59mila euro. Poi accade l’inaspettato (1 / 2) - affari tuoi, Marco e Danila rifiutano 59mila euro. Poi accade l’inaspettato (1 / 2) - a cultura italiana deriva da quella latina, e pertanto, lo sono anche i nostri proverbi. Alcune di queste massime hanno origini molto più antiche di quanto pensiamo: le frasi in latino celebri sono st ... donna.fidelityhouse.eu

Stefano De Martino firma contratto pluriennale con la Rai: sempre più vicino ad Affari tuoi e Sanremo - Stefano De Martino firma contratto pluriennale con la Rai: sempre più vicino ad affari tuoi e Sanremo - Stefano De Martino sempre più vicino ad affari tuoi e non solo: lo vedremo presto anche al Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti ildigitale

Stefano De Martino: firmato accordo pluriennale in Rai. Torna l’ipotesi Sanremo (post Conti) - Stefano De Martino: firmato accordo pluriennale in Rai. Torna l’ipotesi Sanremo (post Conti) - La Rai conferma la firma del contratto di Stefano De Martino per quattro anni. Nell'accordo c'è affari tuoi e torna l'ipotesi Sanremo. donnaglamour