AEW | Ritorno in vista per MJF? Forbidden Door potrebbe essere l’occasione

(Di venerdì 24 maggio 2024)è ormai assente dalla AEW da qualche mese. Il futuro dell’ex World Champion è oggetto di discussione. Al netto di alcuni problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti, la sua situazione contrattuale è rimasta incerta e le voci di un interessamento da parte della WWE si sono rincorse. Sembrano ora arrivare notizie positive per i fan AEW. Lo rivedremo presto? Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, ildiin AEW sarebbe più vicino di quanto si possa pensare. Fonti interne alla federazione di Tony Khan pare abbiano confermato che il suoè vicino.in programma a New York il prossimo 30 giugnoper rivederlo, se non addirittura prima. L’ultimo suo match risale al 30 dicembre scorso, quando a Worlds End perse il titolo a favore di Samoa Joe. Al momento non ci sono conferme ufficiale su di un suo rinnovo contrattuale con la AEW.