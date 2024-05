AEW | Darby Allin starebbe allenando uno dei figli di Sting

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’ultimo incontro disi è svolto lo scorso marzo, durante AEW Revolution. Per l’occasione, Garret e Steven Borden, idi, si sono presentati sul ring per sostenere il padre e per vendicarsi degli Young Bucks. Sebbene nessuno dei due abbia seguito le orme del padre nel mondo del pro wrestling, entrambi hanno un background atletico come ex giocatori di football americano e, inoltre, non si può dire che si siano comportati male durante la loro breve apparizione sul ring. È scattata la scintilla Pare, tuttavia, che Steven si sia appassionato al wrestling; lo si può intuire dalle dichiarazioni diin un’intervista rilasciata per Fightful., infatti,Steven a lottare. “Steven, ilo che giocava a football, è a casa mia e si staper diventare un wrestler professionista. Dorme in una tenda nel mio giardino. Non ci ha mai pensato in tutta la sua vita, ma essendo lì a Revolution, gli è venuta voglia di allenarsi.