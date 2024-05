A Buckingham Palace non avevano visto di buon occhio la decisione di William e Kate Ma ora la salute della principessa ha la precedenza

(Di venerdì 24 maggio 2024) Da Kensingtonarriva una notizia che fa temere per le attività Royal di, oltre che alimentare i dubbi sulle vere condizioni diMiddleton e su un suo imminente ritorno sulla scena pubblica. Nonostante l’avessero indicata come una loro priorità, necessaria per l’evoluzione del loro ruolo ufficiale verso il trono, i principi del Galles hanno sospeso la ricerca, iniziata lo scorso anno, di un CEO indipendente a capo dei loro uffici.Middleton annuncia che ha un cancro ed è in chemioterapia: «È stato uno shock» Xsembrano aver cambiato idea sul CEO Il nuovo “boss” del team di assistenticoppia avrebbe avuto il compito di supervisionare l’organizzazione di ogni iniziativa e di ogni spostamento, per non parlare delle strategie di reazione alle varie crisi che si presentano inevitabilmente a corte (leggi: Harry e Meghan).

