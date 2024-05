A 18 anni mi sono innamorata del fattorino del kebab di 60 anni Abbiamo ricevuto insulti - assurdo La storia d’amore di una influencer inglese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’amore non ha età e non ha sesso. Eppure ancora oggi chi si innamora perdutamente accade che venga criticato in maniera anche pesante. È quello che è accaduto alla 18enne content creatorNikeisha Lightfoot. La ragazza ha raccontato di aver avuto un colpo di fulmine improvviso per ilche le ha portato ila casa. Il “fortunato” è Dimitrios Fotis che ha 60. “Dimitri aveva già il mio numero perché, ogni sera, gli ricordavo di non suonare al campanello siccome i miei due fratellini dormivano – ha rivelato la ragazza al The Sun -. A forza di parlare,capito che eravamo molto simili, nonostante la differenza di età, edeciso di iniziare a frequentarci”. Da quel momento il classico copione di due innamorati: lo scambio del numero di cellulare, chiacchiera dopo chiacchiera, una cena tira l’altra, così tra Nikeisha e Dimitrios è scoppiata la passione. Ma non è tutto oro quello che luccica.