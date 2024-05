Zona Tempio e via Crispi tra delinquenza - bivacchi e rifiuti

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Quelle del Museo Casa Natale Enzo Ferrari e di vialesono due situazioni che abbiamo segnalato varie volte da molto tempo che creano enorme disagio tra turisti e residenti, ma verso le quali abbiamo assistito ad anni di indifferenza totale da parte dell’amministrazione comunale". A parlare è Ferdinando Pulitanò, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. "I turisti che vengono a visitare il museo Ferrari si aggirano tradi ogni genere eimprovvisati, in una situazione indecorosa che perdura da anni e, di certo, non rappresenta un bel biglietto da visita per una città che punta a crescere sul piano turistico. Inoltre, come abbiamo già fatto presente, in quell’area il Comune è completamente assente, basti guardare la totale incuria in cui versano gli sfalci d’erba e le aree verdi. Un quadro del genere non può fare altro che spaventare residenti e visitatori e alimentaree attività illecite".

'Zancle in Fiore' 2024: Piazza Municipio si colora di natura e legalità - Abbiamo cercato di sensibilizzare i bambini su questa tematica e oggi, sugli alberi di questa ... C 'Pascoli - Crispi', I. C. 'Paradiso', I. C. 'Santa Margherita'.

A Palermo circolano un milione di veicoli al giorno: le soluzioni per la mobilità del futuro - Come dire, noi la ricetta l'abbiamo. Adesso sta alla politica, in particolare, farsi carico di ... congestionando arterie cruciali come via Francesco Crispi, via Messina Marine e via Montepellegrino. ...