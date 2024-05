Zaniolo - SCHIAFFO clamoroso a Tiago Pinto dopo il passaggio al Bournemouth | Tutto torna…

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’attacco di Nicolò, calciatore dell’Aston Villa, all’ex dirigente della Roma. I dettagli, ex Roma, è stato nominato come nuovo dirigente del. Una notizia che ha fatto tornare d’attualità alcune dichiarazioni del portoghese. Quest’ultimo, quandoera in procinto di lasciare la Roma, esternò il suo pensiero affermando che “se .