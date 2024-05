Ya Cok Seversen | Trama ed Anticipazioni Della Nuova Soap Opera Turca Di Mediaset!

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ya Cok: lacomprata da, con protagonista Kerem Bursin (Serkan di Love Is In The Air) è presto in arrivo. Ecco lae tutto ciò che c’è da sapere! Sono in arrivo novità nei prossimi palinsesti, visto che la rete ha deciso di acquistare altreturche dopo il successo delle precedenti. Oltre ad Aile,ha ufficialmente acquistato Ya Cok, che racconta un’altra difficile storia d’amore per certi versi però anche più leggera e divertente rispetto alle altre. Ya Cok: lacomprata da! Dopo il successo di tutte leturche,ha ufficializzato l’acquisto di altre due serie provenienti proprio dalla Turchia, oltre a La rosavendetta e Segreti di famiglia. Si tratta di Aile e Ya Cok. Quest’ultimaracconta la storia di Ates e Leyla, i due protagonisti.

Nuove Serie Turche in arrivo su Mediaset: La Rosa della Vendetta, Segreti di Famiglia e altro ancora - Nuove Serie Turche in arrivo su Mediaset: La Rosa della Vendetta, Segreti di Famiglia e altro ancora - Dopo il grande successo di "Terra Amara", Mediaset ha deciso di continuare a proporre al suo pubblico nuove serie provenienti dalla Turchia. In questo ... occhioche

Quattro nuove serie turche nell’estate di Canale 5 - Quattro nuove serie turche nell’estate di Canale 5 - Dopo il grande successo di Terra Amara, Mediaset ha deciso di proporre per l'estate nuovi titoli provenienti dalla Turchia. Cominceremo con i più attesi, ... tvsoap

“Ya Çok Seversen” la serie con Kerem Bursin comprata da Mediaset arriva in Italia - “Ya Çok seversen” la serie con Kerem Bursin comprata da Mediaset arriva in Italia - La serie “Ya Çok seversen ” con Kerem Bürsin e Hafsanur Sancaktutan arriva in Italia grazie all’acquisto della “dizi” da parte dei Mediaset. “E Se Ami Troppo“, se traduciamo il titolo in italiano, è c ... notizieweblive