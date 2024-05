Xiaomi annuncia ProRedmi Pad Pro

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 23 maggio 2024)hato il lancio del Redmi Pad Pro nel mercato italiano Questo tablet è progettato per gli utenti che desiderano uno schermo ampio per un’esperienza di intrattenimento audiovisivo coinvolgente, una navigazione online fluida e la possibilità di giocare in mobilità. Caratteristiche principali del Redmi Pad Pro Dotato di un grande display, il Redmi Pad Pro offre un’eccellente qualità visiva, rendendo l’intrattenimento un’esperienza senza precedenti. Alimentato daHyperOS, facilita la connettività tra dispositivi, rendendolo il compagno ideale per il relax e lo svago dopo una lunga giornata di studio o lavoro. Grazie al suo straordinario display da 12,1’’ a 144Hz con rapporto d’aspetto 16:10, il Redmi Pad Pro offre un’eccezionale qualità visiva e comfort anche per usi prolungati. Con una risoluzione di 2.5K (2560 x 1600) a 249ppi, ogni dettaglio prende vita, ideale per contenuti in alta definizione.