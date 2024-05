Wta Strasburgo 2024 | programma - orari e ordine di gioco venerdì 24 maggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il Wta 500 diprosegue con il recupero di un quarto di finale e le due semifinali. Aprirà la giornata, alle 10.30, il quarto di finale tra la testa di serie numero 1 Vondrousova e l’ucraina Kalinina. A seguire la prima delle due semifinali con la sfida tra Keys e Samsonova. Subito dopo la seconda semifinale con Collins e una tra Vondrousova e Kalinina. Ecco ilcompleto. COURT PATRICE DOMINGUEZ ore 10.30 (1) Vondrousova vs Kalinina a seguire (4) Keys vs (5) Samsonova a seguire (3) Collins vs (1) Vondrousova/Kalinina SportFace. .

