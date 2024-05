WTA Rabat 2024 - risultati 23 maggio | le semifinali saranno Rakhimova-Sherif e Stearns-Tomova

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Si chiude in maniera negativa il bilancio dell’Italia nei quarti di finale del Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryemdi tennis: sia Elisabetta Cocciaretto che Lucia Bronzetti mancano l’accesso al penultimo atto del torneo di categoria WTA 250, che si gioca sulla terra battuta outdoor di, in Marocco. Nella parte alta del tabellone, infatti, Elisabetta Cocciaretto, numero 7 del seeding, viene sconfitta dalla russa Kamilla, che si impone con un duplice 7-5 e domani in semifinale se la vedrà con l’egiziana Mayar, la quale regola la testa di serie numero 3, la spagnola Sara Sorribes Tormo, con un doppio 6-3. Nella parte bassa del main draw, invece, Lucia Bronzetti, numero 4 del tabellone, viene eliminata in tre set dalla statunitense Peyton, vittoriosa per 6-4 4-6 7-5, la quale nel penultimo atto di domani sfiderà la bulgara Viktoriya, che supera la tedesca Laura Siegemund con lo score di 6-4 6-3.