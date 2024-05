Wimbledon 2024 - l’entry list | presenti tutti i bi - Sinner guida un gruppo di 9 italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con il Roland Garros alle porte, è sempre più vicino il momento della parentesi stagionale riservata all’erba. Riflettori puntati in tal senso su, terzo Major dell’anno, previsto neldal 1° al 14 luglio. Nel frattempo è stata svelatadella 137ma edizione dei Championships a livello di main draw, mentre più avanti verrà annunciata anche quella relativa alle qualificazioni. Iscritti di fatto al momentoi migliori giocatori al mondo, tra cui il numero 1 attuale del ranking ATP Novak Djokovic ed il campione in carica Carlos Alcaraz. La pattuglia azzurra si preannuncia folta, con nove tennisti attualmente inseriti nel tabellone principale di. Il nome più altisonante è quello di Jannik, reduce dalla sconfitta in semifinale di un anno fa contro Nole. Gli altrinelsono in ordine di classifica Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luca Nardi, Fabio Fognini e Matteo Berrettini.