Votate noi - non certe racchie di sinistra | bufera su Alice Brambilla a Bovisio Masciago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)(Monza e Briabza) – “Andate a votare per noi e non perdi, noi abbiamo una marcia in più”. La frase che sta suscitando diverse polemiche, sarebbe stata pronunciata sabato da, candidata nella lista della Lega. “Siamo rimaste perplesse, ma sicuramente non sorprese, dal commento gratuito e insultante dell’attuale assessora uscente, per di più alle Pari opportunità, capolista della «Lega - Sartori Sindaco» per le prossime elezioni comunali nonché segretaria locale del partito. Sappiamo bene qual è la visione della donna nella destra italiana, meglio relegata al focolare domestico e far figli che essere al pari degli uomini nei diritti”, ribattono le candidate al consiglio comunale del Partito Democratico. Pd: ha ruolo alle Pari opportunità ma usa linguaggio denigratorio E ancora: "L’assessora, che per il suo ruolo alle Pari opportunità dovrebbe, per mandato istituzionale, cancellare gli stereotipi di genere e valorizzare le donne nelle loro capacità intellettuali, nella loro lotta quotidiana per raggiungere la parità di dignità e rispetto sociale, è la prima ad utilizzare un linguaggio dispregiativo e denigratorio proprio contro le donne.