Volley - tutto facile o quasi per l’Italia in Nations League | Germania battuta 3-0

(Di giovedì 23 maggio 2024) Buona la prima permaschile della pallavolo che ieri ha esordito a Rio de Janeiro nella2024. Il confronto con lasi è risolto in un successo per gli uomini di e Giorgi che hanno sempre condotto la gara senza eccessivi problemi. Chiusi con qualche punto di margine i primi due parziali, nel terzo laha provato a riaprire i giochi ma senza riuscirci e quindi gli Azzurri si sono portati a casa un bel 3-0., successo percontro la, le parole di Giannelli Credit: De Sanctis-Galbiati-Rubin/FIPAVAl termine della gara Simone Giannelli è intervenuto ai microfoni della Federper commentare il successo: “Siamo stati bravi nel terzo set a capovolgere la situazione, siamo stati bravi a star li, a giocare, ad andare avanti senza lasciar perdere il set, siamo stati compatti e questo dobbiamo portarci avanti.

Pallavolo, Casali: "Bper Beach Volley Italia Tour è bel connubio che si rinnova". - Così Thomas Casali, consigliere Aibvc e promoter dell'evento in occasione della presentazione della nona edizione del Bper Beach Volley Italia Tour che inizierà l'ultimo week end di maggio da Pescara ... oggitreviso

Party Like a Deejay 2024 trasforma l'Arco della Pace di Milano in una grande discoteca - Primaonline - ... Linus e Nicola Savino ('Deejay chiama Italia', ore 10.00), Il ... l'Area Family&Kids, dedicata ai più piccoli con tantissimi giochi e ...//partylikeadeejay.deejay.it/); un campo da volley in Piazza del ... primaonline