Vittime mafie - oggi Giornata Legalità

Il 23 maggio 1992, nell’attentato impresso nella memoria di tutti come la “strage di Capaci”, persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme a tre agenti della scorta. Solo due mesi dopo, il 19 luglio 1992, Cosa Nostra uccise anche il Giudice Borsellino e cinque agenti della sua scorta nella “strage di via D’Amelio”. orizzontescuola

Memorial day, la segreteria provinciale Sap, guidata da Paolo Lorusso, ha organizzato sabato al Centro sportivo Csi di Reggio la giornata per ricordare quanti hanno perso la vita per mano della criminalità organizzata e del terrorismo. ilrestodelcarlino

In occasione della Settimana della legalità, Monreale si prepara a ricordare le vittime di Cosa Nostra e di tutte le mafie con una cerimonia che si terrà il 23 maggio alle ore 10:30 in salita Gentile. L’evento, organizzato dall’associazione Humanitas, Il Gadget e l’osservatorio per lo Svuluppo e Legalità Giuseppe La Franca, in collaborazione con […] (Monrealelive.

