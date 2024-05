Viola di nuovo in Europa La gioia di Commisso e le parole dei protagonisti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 23 giugno 2024 - A fine partita ha chiamato tutti al telefono. Il presidentesi è congratulato con tutti, con il DG Ferrari, il DS Pradè, il capitano Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez, Dodo, Arthur e con il Mister. Il Presidente ha ricordato come, già ad inizio anno, aveva detto che questa squadra avrebbe fatto meglio dello scorso anno e, in questo momento, con ancora una giornata da disputare, la Fiorentina ha un punto in più dello scorso anno e si è qualificata, per il terzo anno consecutivo, in. Fra i calciatori il primo a prendere la parola è stato il brasiliano Arthur, glaciale dal dischetto. "La qualificazione inera il nostro obiettivo, sapevamo che loro giocavano davanti ai loro tifosi e senza pressione. È stata una bella partita nostra, volevamo andare in Conference per la prossima stagione. Il rigore? Ci alleniamo ogni giorno per arrivare a questi momenti ed è andata bene.