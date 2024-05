Viola come il mare 2 | le anticipazioni trama e cast della quarta puntata

(Di giovedì 23 maggio 2024) Questa sera, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladiil2, la seconda stagioneserie tv con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione avrà sei puntate che sono state già pubblicate su Mediaset Infinity. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Vitale e Francesco Demir indagano sulla misteriosa morte di una veterinaria che viene trovata senza vita nella sua clinica. È stata assassinata. I due protagonisti partono da pochissimi indizi. Uno in particolare: una giovane donna è stata vista mentre scappava dalla scena del crimine con un cane tra le braccia. Indagando a fondo e sondando tutti gli scenari, Francesco escoprono che la verità è molto diversa da ciò che appare. Nel corso, gli spettatori assisteranno ai tentativi esilaranti di Turi di imitare il comportamento di Demir.

