Viola Come il Mare 2 | anticipazioni quinta puntata di giovedì 30 maggio 2024

Can Yaman Seconda stagione per Viola come il mare. La fiction, prodotta da Lux Vide, è composta da sei puntate in prima serata, visibili ogni settimana in prima serata su Canale 5 (debutto al venerdì, poi al giovedì) e già interamente disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Viola come il mare 2: anticipazioni di giovedì 30 maggio. Una scoperta sconvolgente per Viola. S1 E5 – Demir e Viola, sempre più affiatati, si occupano della piccola Johanna, in attesa del ritorno di Farah. Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmente Viola che, con l'avanzare della malattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia. Intanto Sonia, ripresasi dal coma, lascia Palermo per una località protetta. Un nuovo caso di omicidio coinvolge da vicino Francesco e Viola, e l'accusato è proprio il compagno di Farah e padre di Johanna.

