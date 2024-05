Vince mezzo milione al ‘Gratta e vinci’ e lascia il biglietto al tabaccaio | “Custodiscilo tu”

(Di giovedì 23 maggio 2024) A Conselve, nel Padovano, una persona ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci e ha affidato ilaldi fiducia: ""Ci ho pensato e temo di non riuscire a gestire da solo questa situazione" ha ammesso il fortunato. Insieme si sono messi d'accordo per la riscossione della vincinta. .

Gratta e Vinci da due milioni di euro a Rubiera, il sesto comune più ricco d'Italia: caccia al fortunato - Il tabaccaio ha raccontato che finora nessuno si è fatto vivo , anche solo per ringraziare il ... Il biglietto vincente da 10 euro. Il biglietto vincente del Gratta e Vinci costa 10 euro e fa parte del ...

Gratta e Vinci fortunato a Roma: 2 milioni di euro vinti in una tabaccheria di Valmontone - Il tabaccaio ha fatto delle copie del biglietto e lo ha poi subito restituito al vincitore. Il titolare del negozio ha infatti spiegato al Messaggero che in questi istanti gli era venuto in mente la ...