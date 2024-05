Video l’Eredità 23 maggio 2024 | Sergio di Sant’Arpino

(Di giovedì 23 maggio 2024)di giovedì 23. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta da quest’anno da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi del programma, èdi(Caserta).ha 45 anni ed è un manager. Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola finale de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo alcun dimezzamento, valeva addirittura 180.000 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 59:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa!).del 23-5-La soluzione della puntata è: CAPO.

