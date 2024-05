VIDEO – Inter - ora cercasi presidente! Taremi a Milano | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

Ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio delle azioni da Suning a Oaktree. Il fondo americano, subentrato a Steven Zhang, ora deve iniziare a definire le questioni burocratiche: fra le prime individuare un nuovo presidente. Ma la società non si ferma e c'è già spazio per il mercato, con Mehdi Taremi primo acquisto assieme a Piotr Zielinski.