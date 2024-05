Vicky Piria e la sua vita piena di obiettivi da raggiungere e muretti da sfiorare

(Di giovedì 23 maggio 2024) «È una pista pazzesca, che regala brividi unici, con quella lotta al centimetro contro i muri. Io ho avuto la fortuna di correrci… Montecarlo è davvero unica». Inutile provarci. La testa di un pilota, il suo cuore , le sue emozioni sono quanto di più lontano da quella di un appassionato e telespettatore medio che trova noioso e soporifero come pochi altri il circuito monegasco. A parlarci dalla Costa Azzurra, nuovo acquisto della squadra Formula 1 di Sky. 30 anni, pilota ma già finita davanti alle telecamere;è il volto femminile scelto al posto (ma con competenze molto, ma molto diverse) di Federica Masolin (che, diciamo la verità, era diventata una presenza sui canali della tua a pagamento quasi assillante tra spot, Champions League ed appunto, i motori a 4 ruote ndr). «Qui abbiamo assistito a gare pazzesche, con campioni pazzeschi: Senna, Schumacher… Montecarlo è intoccabile, un po’ come Spa» A proposito del Mondiale di quest’anno.

