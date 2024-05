Vicenza - camion con bestiame si ribalta sull’A4 Le mucche fuggono in autostrada – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

Un incidente stradale è avvenuto intorno alle 6.30 di questa mattina tra i caselli di Montecchio Maggiore eovest in direzione Venezia. Lungo la A4, unper il trasporto degli animali si èto, causando il ferimento del conducente e la morte di diverse. Alcuni esemplari, dopo l'urto, sono scappati lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e i veterinari dell'Ulss 8 Berica. Le autorità hanno lavorato per recuperare i capi scappati in direzioneovest.