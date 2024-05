(Di giovedì 23 maggio 2024) Paura perche oggi, 23 maggio 2024, ahanno rischiato diin. Davanti alla Passeggiatagiovani marocchini, di cui uno, tutti residenti a Certaldo (Firenze) sono finiti in una buca formata dalle correnti e si sono trovati in difficoltà coi mulinelli L'articolo proviene da Firenze Post. .

Quattro giovani rischiano di annegare a Viareggio, salvati dai bagnini - quattro giovani rischiano di annegare a viareggio, salvati dai bagnini - quattro giovani marocchini sono stati salvati in mare a viareggio, davanti alla Passeggiata, dai bagnini degli stabilimenti Felice e Colombo. I ragazzi, ... gonews

Quattro giovani salvati in mare a Viareggio - quattro giovani salvati in mare a viareggio - Sono intervenuti i bagnini, anche se la sorveglianza non è ancora obbligatoria avevano già l’attrezzatura pronta ... lanazione

Viareggio: rischiano di annegare in mare. Bagnini salvano quattro ragazzi, uno minorenne - viareggio: rischiano di annegare in mare. Bagnini salvano quattro ragazzi, uno minorenne - Paura per quattro ragazzi che oggi, 23 maggio 2024, a viareggio hanno rischiato di annegare in mare. Davanti alla Passeggiata quattro giovani marocchini, di cui uno minorenne, tutti residenti a Certal ... firenzepost