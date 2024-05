Via Settembrini - il caso | Il pilomat strumento inadatto per chiudere una strada al traffico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Francesca Chillonidi via: il Ministero dei Trasporti lo giudica unoperunadi passaggio per le auto, giudicandolo idoneo solo "a presidio delle aree pedonali". I cittadini chiedono nuovamente al sindaco di eliminare il dissuasore, lui non risponde. Un verdetto netto, quello del Mit, emesso il 13 marzo in risposta ad un esposto molto documentato del Comitato che riunisce oltre 130 famiglie residenti a monte dell’impianto, e che è stato comunicato anche al Comune di Reggio ed alla Prefettura. Tramite pec, il 26 marzo i cittadini hanno evidenziato al sindaco Luca Vecchi e all’assessora Carlotta Bonvicini della posizione del Mit e sollecitato una risposta alla richiesta di eliminare l’odiato cilindro mobile. "Reggio città dell’ascolto e delle persone? Ci aspettavamo un minimo riscontro, ma a distanza di due mesi nessuna risposta", commenta Eugenio Sassi, portavoce del Comitato.