Verona-Inter - Inzaghi cambia un ruolo per intero! Novità di formazione

(Di giovedì 23 maggio 2024)domenica alle 20.45 chiuderà la stagione della squadra di. Con tante possibilità dire giocatori rispetto alla partita con la Lazio. Lapuò presentaree undel tutto differente. SI– Nella seduta di allenamento di stamattina tutta la squadra a disposizione di Simone. A tre giorni da, come segnalato nel primo pomeriggio, la squadra è rimasta ad Appiano Gentile (ormai non dovrà più essere chiamato Suning Training Centre) per una grigliata. Il tecnico ha quindi la possibilità di gestire l’undici e scegliere i migliori possibili. Con qualche cambio rispetto alla partita contro la Lazio. Una sensazione è che venga ribaltata completamente la difesa. Francesco Acerbi ha avuto qualche difficoltà al rientro dall’infortunio e, vista la pubalgia, sarà risparmiato vista Europei: pronto Stefan de Vrij. Come braccetti, invece, possono essere preferiti Yann Bisseck e Carlos Augusto a Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni.