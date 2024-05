Verissimo - anticipazioni puntata speciale dedicata ad Amici 23 | tutte le news | Spoiler

(Di giovedì 23 maggio 2024) Vi possiamo raccontare, grazie alle talpe di, cosa è successo in anteprima a, o meglio nellache andrà in onda nel weekend con lodedicato ad23 e ai protagonisti della Finale del programma di Maria De Filippi. Eccoleinerenti cosa è successo nel salotto di Silvia Toffanin durante la registrazione odierna.: i protagonisti di23 Holden ha parlato dei suoi progetti futuri. Dell’EP e del tour estivo. Il cantante ha spiegato anche cosa è accaduto durante la sua permanenza nella scuola e smentito ogni possibile gossip che lo vedeva coinvolto con Sarah. Niente ship. I fan rimarranno delusi. +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO .

Amici 23, si sono lasciati Ayle e Lucia - amici 23, si sono lasciati Ayle e Lucia - Sembrebbera chiusa la relazione tra i due allievi di amici 23, Ayle e Lucia da indiscrezioni emerse e dai social sembrerebbe che i due si siano lasciati ... notizie

Amici 23, finita la storia tra due protagonisti di questa edizione Spuntano alcuni indizi social! - amici 23, finita la storia tra due protagonisti di questa edizione Spuntano alcuni indizi social! - Nella scuola di amici 23 sono nate diverse coppie, ma una di queste sarebbe già in crisi. Sono infatti apparsi alcuni indizi social che non sembrano lasciar spazio ad alcun dubbio! comingsoon

Amici 23, Garrison boccia Dustin: 'È uscito come è entrato, non ha trasmesso nulla' - amici 23, Garrison boccia Dustin: 'È uscito come è entrato, non ha trasmesso nulla' - L'ex professore ha criticato uno degli allievi della maestra Celentano, a suo dire imparagonabile sia a Marisol che a Sebastian ... it.blastingnews