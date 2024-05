Verissimo - anticipazioni puntata speciale dedicata ad Amici 23 | tutte le news | Spoiler

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Vi possiamo raccontare, grazie alle talpe di, cosa è successo in anteprima a, o meglio nellache andrà in onda nel weekend con lodedicato ad23 e ai protagonisti della Finale del programma di Maria De Filippi. Eccoleinerenti cosa è successo nel salotto di Silvia Toffanin durante la registrazione odierna. Laandrà in onda domenica dalle 16.30 in poi.: i protagonisti di23 Holden ha parlato dei suoi progetti futuri. Dell’EP e del tour estivo. Il cantante ha spiegato anche cosa è accaduto durante la sua permanenza nella scuola e smentito ogni possibile gossip che lo vedeva coinvolto con Sarah. Niente ship. I fan rimarranno delusi. Nonostante ciò possiamo sottolineare che tra i due c’è comunque una grandezia. Holden ha poi parlato dei suoi fratelli e di Francesca Tocca. Come reagirà Raimondo Todaro? Per Mida ospite a sorpresa il miglior amico Giacomo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.