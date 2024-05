Venezia-Palermo in tv | canale - orario e streaming ritorno semifinale playoff Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 23 maggio 2024) Alle 20:30 di venerdì 24 maggioscenderanno in campo in occasione del match didelle semifinalidi. La squadra lagunare gioca il match diin casa, in virtù del terzo posto in classifica. La formazione di Paolo Vanoli però dovrà vedersela contro unche ha ottenuto ottime indicazioni nel match contro i blucerchiati di Andrea Pirlo. Ilmanca inA dalla stagione 2021-22, mentre i rosanero non giocano nel massimo campionato dal 2016-17. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio e di differenza reti, sarà la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato – e quindi il– a qualificarsi alla finale. Non sono previsti dunque i tempi supplementari. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e Dazn, oltre che insu Sky Go e NOW. Sportface.